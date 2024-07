Medien: Müller tritt aus Nationalmannschaft zurück

Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, beendet Thomas Müller seine Karriere in der DFB-Auswahl nach 131 Länderspielen mit 45 Toren beenden.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verliert nach Toni Kroos offenbar einen weiteren Weltmeister von 2014. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, beendet Thomas Müller seine Karriere in der DFB-Auswahl nach 131 Länderspielen mit 45 Toren. Am vergangenen Freitag war Deutschland im EM-Viertelfinale an Spanien gescheitert (1:2 n.V.), Müller hatte in emotionalen Worten sein nahendes Ende als Nationalspieler angedeutet.