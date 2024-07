Medien: Sane an der Leiste operiert

Leroy Sane hat sich nach dem schmerzhaften EM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offenbar einer Operation unterziehen müssen. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, wurde beim 28-Jährigen aufgrund anhaltender Schambeinprobleme am Montag in München ein minimal invasiver Eingriff an der Leiste durchgeführt. Dabei sollte Sane ein Netz zur Stabilisation eingesetzt werden.