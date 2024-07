Nach EM-Aus: Iordanescu lässt Zukunft offen

Rumäniens Trainer Eduard Iordanescu will sich nach dem EM-Aus gegen die Niederlande erst einmal ins Private zurückziehen. Für seine Land sieht er „viel Potenzial“.

Doch egal was passiere, "diese Mannschaft hat viel Potenzial und eine große Zukunft", ergänzte Iordanescu und fügte mit Blick auf die WM 2026 an: "Es wäre wichtig, sich das zweite Mal für ein großes Turnier zu qualifizieren. Die letzten zwei Jahre müssen uns Hoffnung geben auf dem Weg in die Zukunft. Wir können weiterwachsen."