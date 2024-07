Nagelsmann begründet Can-Aufstellung mit Tempo-Vorteil

Julian Nagelsmann hat den überraschenden Startelf-Einsatz von Emre Can im EM-Viertelfinale gegen Spanien mit dessen „enormer Geschwindigkeit“ begründet. Can für Robert Andrich zu bringen, sei daher eine „gute und wohlüberlegte Wahl“, sagte der Bundestrainer kurz vor dem Anpfiff in Stuttgart in der ARD: „Er läuft 35. Das ist schon ein großer Vorteil. Er hat den Job, Fabian Ruiz einzubremsen.“