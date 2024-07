Nahverkehr, TV, Social Media: UEFA mit EURO-Zahlen zufrieden

Die UEFA ist mit den Zahlen zur EURO in Deutschland zufrieden.

Der öffentliche Nahverkehr und andere nachhaltige Transportmittel haben sich als unentbehrlich für das Gelingen der EM in Deutschland erwiesen. Nach Angaben der UEFA nutzten 81 Prozent der Fans umweltfreundliche Angebote für die Anreise zu den Stadien. Für die Reise zu den verschiedenen Spielorten griffen zudem 280.000 Fans auf das Angebot der Deutschen Bahn zurück und kauften vergünstigte EM-Fahrkarten.

Auch die Auslastung der Spielstätten war zufriedenstellend. Vor dem Finale zwischen Spanien und England am Sonntag in Berlin (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) seien rund 2,6 Millionen Fans aus mehr als 190 Nationen in die Stadien geströmt.