Neuer: "Denke gar nicht ans Aufhören"

Der DFB-Torwart sieht Gedanken an den Abschied als leistungsmindernd an. Pläne für die Zeit danach hat er dennoch schon.

Manuel Neuer hält Gedanken an ein mögliches Karriereende trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters für leistungsmindernd. „Ganz ehrlich: Irgendwie denke ich gar nicht ans Aufhören. Ich glaube, es würde mich hemmen und unter Druck setzen, wenn ich mir ständig ins Gedächtnis rufen würde: Oh, das könnte jetzt dein letztes Turnier sein“, sagte der 38-Jährige der Welt.

Diese Überlegungen wären "für mich psychologisch überhaupt nicht gut", ergänzte Neuer. "Deshalb freue ich mich über jedes Spiel, wie jetzt auf das gegen Spanien, das ja wirklich ein großes Spiel ist", betonte er mit Blick auf das EM-Viertelfinale am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV). In Sachen Karriereende sei sein Motto "Open End". Es werde "die Zeit kommen, in der ich mir Gedanken machen werde. Aber nicht im Hier und Jetzt", meinte Neuer.