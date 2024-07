Niederländer Blind zum Turnierbaum: "Glück gehabt"

Die Niederlande ist auf der vermeintlich leichtere Seite des Turnierbaums bei der EM in Deutschland. Oranje-Star und Ex-Bayern-Spieler Daley Blind darüber nicht unzufrieden.

In der Nationalmannschaft der Niederlande freut man sich trotz der kniffligen Aufgabe im EM-Viertelfinale über den günstigen Turnierplan. "Nach der Gruppenphase haben wir Glück mit unseren Gegnern", sagte Verteidiger Daley Blind vor dem Duell mit der Türkei in Berlin am Samstag (21.00 Uhr/RTL und MagentaTV): "Wenn man sieht, gegen welche Gegner die anderen spielen müssen, dann sollten wir das nicht leugnen, dann müssen wir nicht lügen."