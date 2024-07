Olmo ist Torjägerkrone vor EM-Finale "völlig egal"

Dani Olmo kämpft im EM-Finale mit Englands Harry Kane um den Titel des Torschützenkönigs, doch dem spanischen Spielmacher ist das ziemlich egal. „Klar, das ist eine zusätzliche Motivation. Aber wenn wir gewinnen, ist es mir egal, ob ich treffe oder unser Torwart Unai Simon“, sagte der Torjäger von RB Leipzig am Freitag.

Olmo, Kane und vier weitere Spieler haben bei der EM bislang dreimal getroffen und führen damit die Torschützenliste an. Trifft einer von beiden erneut, dürfte ihm Platz eins nicht mehr zu nehmen sein. Bei der EM 2021 hatten Portugals Cristiano Ronaldo und Patrik Schick Tschechien mit je fünf Treffern die Torjäger-Krone geholt.

Für ihn spiele das jedoch keine Rolle, betonte Olmo. "Es ist mir völlig egal. Das Wichtigste ist, das Spiel zu gewinnen. Aber natürlich habe ich immer das Ziel, meinen Teil dazu beizutragen", so der 26-Jährige.

Torschützenkönig: Sechs Spieler auf Platz eins

Olmo hat zudem bereits zwei Tore vorbereitet. Anders als in der Vergangenheit spielt das aber keine Rolle mehr bei der Frage nach dem "offiziellen" Torschützenkönig. Aktuell teilen sich alle sechs Spieler die Auszeichnung.

Olmo hatte die EM als Ersatzspieler begonnen. Erst die Verletzung von Pedri nach einem Foul von Toni Kroos im Viertelfinale gegen Deutschland brachte ihm einen Platz in der Startelf. Gegen Deutschland schoss er in der 51. Minute das 1:0 , im Halbfinale gegen Frankreich dann das Tor zum 2:1-Endstand.

„Bei diesem Turnier fühle ich mich sehr gut, in bin einer großartigen Form, also muss ich das weiterhin ausnutzen“, sagte er am Freitag: „Es stimmt, Kane und ich sind gleichauf, aber es gibt auch andere Spieler. Fabian Ruiz hat zwei Tore, Alvaro Morata hat eines - wenn einer einen Hattrick schießt, gewinnt er, und wir wären genauso glücklich. Es ist egal, wer trifft, die Hauptsache ist die Mannschaft.“