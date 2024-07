Olmo will EM-Viertelfinale gegen Deutschland "genießen"

„Es wird sehr besonders, ich habe dort Freunde, ich spiele in diesem Land“, sagte Olmo vor dem Duell am Freitag.

Spaniens Dani Olmo fiebert dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart entgegen. „Es wird sehr besonders, ich habe dort Freunde, ich spiele in diesem Land“, sagte der Offensivspieler von RB Leipzig nach dem insgesamt überzeugenden 4:1 (1:1) der Spanier im Achtelfinale gegen den tapferen Außenseiter Georgien.