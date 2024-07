Oranje-Party vorbei: "Fans haben die EM orange gefärbt"

Koeman sagte am Rande der Partie, es sei "extrem, wie viele jetzt da sind" und wollte die gut 75.000 Anhänger in Dortmund und zu Hause vor den Bildschirmen "mit einem Sieg" und dem Finaleinzug glücklich machen. Geklappt hat das zwar nicht, stolz war man dennoch. "Gemeinsam haben wir die Europameisterschaft orange gefärbt", teilte der Niederländische Fußballverband (KNVB) bei Instagram mit.

Was bleibt, sind beeindruckende Bilder und die schöne Tatsache, dass sich sogar Fans ausgeschiedener Teams den orangenen Party-Wellen in Dortmund anschlossen. So war auf dem X-Account der Niederländischen Botschaft in Berlin zu sehen, dass auch Deutsche, Österreicher und Schotten ins Orange der Massen eintauchten. Letztere stilecht mit Kilt und orangefarbenen Warnwesten.