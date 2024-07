EM 2024: Türkei vs. Niederlande - Polizei sieht "Nonplusultra-Hochrisikospiel" in Berlin

Die Polizei macht mobil: Rund 3000 Beamte werden rund um das Spiel zwischen der Türkei und den Niederlanden im Einsatz sein. Der Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ändert an der Einsatzplanung nichts.

Die Gewerkschaft der Berliner Polizei stuft das EM-Viertelfinale zwischen der Türkei und den Niederlanden als „Nonplusultra-Hochrisikospiel“ ein. „Beim Blick auf die große türkische Community in unserer Stadt verstärken sich die Sorgen bei der Einsatzbewältigung nochmal zusätzlich“, sagte Gewerkschaftssprecher Benjamin Jendro dem Nachrichtenportal watson .

Er nannte die Partie am Samstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in Berlin in diesem Zusammenhang ein „Nonplusultra-Hochrisikospiel“.