Prinz William besucht Englands Viertelfinale

Unterstützung vom Königshaus: Prinz William, Präsident des englischen Fußball-Verbandes FA, wird das EM-Viertelfinale der Three Lions gegen die Schweiz in Düsseldorf besuchen. Dies teilte der Kensington Palast am Freitag mit. Ob der britische Thronfolger mit Begleitung zum Spiel am Samstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) reist, war zunächst offen.