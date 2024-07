"Rolls-Royce" England: "Wir kommen allmählich"

Behäbiger Rolls-Royce gegen agilen Mini Cooper? Englands Teammanager Gareth Southgate hat dem Vergleich eines Reporters vor dem EM-Viertelfinale seines Teams gegen die Schweiz am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) durchaus zugestimmt. "In den letzten Spielen haben wir bewiesen, dass wir allmählich ins Rollen kommen", sagte Southgate bei der Pressekonferenz am Freitagabend: "Wir wissen, zu was wir fähig sind."