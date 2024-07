Royaler Trost für Englands Vize-Europameister

England hatte das EM-Finale gegen Spanien in Berlin am Sonntagabend mit 1:2 (0:0) verloren. Schon vor drei Jahren waren die Briten beim Kontinentalturnier im Endspiel unterlegen gewesen, damals gegen Italien. "Alle, die jemals bei sportlichen Aktivitäten mitgemacht haben, wissen, dass man sich sich völlig verzweifelt fühlen kann, wenn das Ziel so nah war", schrieb der König. "Sie alle werden wie ich ihre von Herzen kommende Sympathie zeigen, auch wenn wir Spanien gratulieren."