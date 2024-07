Leroy Sané auf Pressekonferenz ratlos: "Jetzt fange ich an wie Jamal oder Flo"

Leroy Sané lachte kurz auf in all seiner Ratlosigkeit. „Jetzt fange ich schon an wie Jamal oder Flo“, sagte er, „und muss nach der Frage fragen“. Doch wie neulich bei der Medienrunde mit den Jungstars Musiala und Wirtz konnte auch Sane geholfen werden. Also: Ist das Viertelfinal-Duell zwischen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Spanien am Freitag (ab18.00 Uhr im LIVETICKER) ein vorgezogenes Endspiel?