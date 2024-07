Southgate will Engländern "die Nacht ihres Lebens" schenken

Gareth Southgate will mit der englischen Fußball-Nationalmannschaft Geschichte schreiben - und er hofft auf einen einmaligen Siegestaumel. "Wir wollen den Engländern die Nacht ihres Lebens bescheren", sagte der Teammanager unmittelbar vor dem EM-Finale gegen Spanien am Abend in Berlin. Anpfiff im Olympiastadion ist um 21.00 Uhr, die ARD und Magenta TV übertragen live.