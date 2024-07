Spanien voller Respekt: "Riesiges Potenzial" bei Frankreich

Auch gegen den Vize-Weltmeister will Luis de la Fuente den Stärken des spanischen Teams treu bleiben.

Auch gegen den Vize-Weltmeister will Luis de la Fuente den Stärken des spanischen Teams treu bleiben.

Spanien-Coach Luis de la Fuente sieht vor dem Halbfinal-Kracher gegen Frankreich Parallelen zum vorherigen Gegner Deutschland. Wie beim Duell mit dem EM-Gastgeber im Viertelfinale sei auch das Spiel gegen Frankreich vom Namen her „eines WM-Finales würdig“, sagte der Nationaltrainer vor dem Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr) in München: „Beide Mannschaften haben viel Qualität und sind auf einem super Niveau.“