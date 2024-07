Stones: Kritik motiviert England-Trainer Southgate nur

Gareth Southgate steht einmal mehr in der Kritik, doch angeblich ist das für den englischen Nationaltrainer nur zusätzlicher Ansporn. „Ich habe gesehen, wie einige Fans nach einem Spiel Flaschen in seine Richtung geworfen haben, das hat ihn sicher nur noch mehr motiviert“, vermutete Nationalspieler John Stones.

Das EM-Viertelfinale am Sonntag ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ) gegen die Schweiz wird Southgates 100. Spiel als Teammanager - seine Mannschaft würde ihm nur zu gerne einen Sieg zum Jubiläum schenken.

„Wir haben am Wochenende eine unglaubliche Chance, die nächste Runde zu erreichen“, betonte der Verteidiger von Manchester City. „Wir waren schon einmal in einer solchen Situation, und es ist an der Zeit, dass wir uns bewusst werden, wo wir stehen und wie groß die Bedeutung dieser Dinge ist.“