Fanzonen in Berlin vorübergehend geschlossen

06.07.2024 • 17:19 Uhr Fans werden von der Polizei gebeten, die großen Fanzonen in Berlin am Brandenburger Tor und am Reichstag zu verlassen.

Am Rande des EM-Viertelfinals zwischen der Türkei und den Niederlanden sind am Samstagnachmittag die Fanzonen in der Hauptstadt vorerst geschlossen worden.

Grund sind aufziehende Unwetter und Sturmböen, das teilten die Veranstalter mit. „Je nach Entwicklung der Wetterlage“, hieß es in der Mitteilung, werden die Fanzonen zum Spiel am Abend (21.00 Uhr im LIVETICKER) wieder geöffnet. Zunächst wurden die Bereiche am Brandenburger Tor und am Reichstag geräumt.

Türkischer Fanmarsch zwischenzeitlich gestoppt

Im Vorfeld der Partie am Abend im Berliner Olympiastadion kam es beim Fanmarsch der türkischen Fans zu Zwischenfällen. Weil Anhänger der türkischen Nationalmannschaft „massiv den Wolfsgruß“ gezeigt haben, stoppte die Polizei Berlin nach eigenen Angaben zwischenzeitlich den Fanmarsch.