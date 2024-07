Trainerikone del Bosque: Spanien "in vielen Belangen besser"

In Spanien wächst vor dem EM-Viertelfinale gegen Deutschland die Zuversicht. „Wir sind Top-Favorit, ich habe keinen Zweifel, dass wir gewinnen“, sagte der frühere spanische Nationalcoach Vicente del Bosque der Sport Bild. Es sei „auf jeden Fall“ ein vorweggenommenes Endspiel, „es sind zwei der besten Mannschaften bei dem Turnier“.

„Ich möchte nicht respektlos sein, und wir müssen auch bescheiden bleiben“, sagte der 73-Jährige vor dem Duell am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV und im Liveticker) in Stuttgart, aber er sehe Spanien „grundsätzlich in vielen Belangen besser“.