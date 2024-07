TV-Quote: 21,64 Millionen sehen EM-Endspiel in der ARD

Der Triumph Spaniens hat der ARD zum Abschluss der Fußball-EM in Deutschland eine Top-Quote beschert. Im Schnitt 21,64 Millionen Menschen verfolgten am Sonntagabend den Endspielsieg gegen England (2:1) im Ersten. Der Marktanteil betrug 67,4 Prozent. Kein anderes Spiel ohne deutsche Beteiligung erzielte bei der diesjährigen EM eine höhere Reichweite.

Die Europameisterschaft war für die übertragenden Sender ein Zuschauermagnet. Bereits vor dem Finale hatten die öffentlich-rechtlichen Sender ein positives Fazit gezogen. "Wir sind sehr zufrieden, [...] die Zuschauerinnen und Zuschauer waren im TV und online überaus zahlreich dabei, gerade in den jüngeren Zielgruppen besonders stark", sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus. Ähnlich bilanzierte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Unsere Übertragungen waren ein großartiger Erfolg."

Nicht zuletzt im Vergleich zur WM 2022 in Katar habe das Interesse deutlich angezogen - dies berichtete auch die Telekom, die alle 51 EM-Spiele übertragen hatte, fünf davon exklusiv. "Wir haben unsere Ziele für die EURO in hohem Maße übertroffen und konnten die Nutzung von MagentaTV deutlich steigern. Die Tage mit den Exklusivspielen waren die stärksten Absatztage aller Zeiten", sagte Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom. Auch RTL, das zwölf Spiele im Free-TV sendete, sprach von einer "phänomenalen Heim-EM".

Am meisten Interesse zogen die Spiele des deutschen Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf sich. Die Zuschauerzahlen im öffentlich-rechtlichen TV stiegen im Verlauf des Turniers. So hatten das Eröffnungsspiel gegen Schottland im ZDF 22,49 Millionen in der Spitze verfolgt. Die Top-Quote des Turniers erzielte die ARD beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien, das durchschnittlich 26,13 Millionen Personen sahen.