Üble Fan-Krawalle: Oranje-Fans zerlegen Lokal in Dortmund!

Vor einem Dortmunder Restaurant haben sich am Mittwochnachmittag Fan-Krawalle ereignet. Wie ein Augenzeuge SPORT1 bestätigte, gerieten Anhänger der Niederlande und Englands am Alten Markt aneinander.

In einem Lokal in Dortmund geraten niederländische und englische Fans aneinander

In einem Lokal in Dortmund geraten niederländische und englische Fans aneinander

Die Lokalgäste, offensichtlich englische Fans, flüchteten in die Gaststätte, warfen ebenfalls Gegenstände in Richtung der Angreifer. Ein Mann riss einen Fernseher von der Wand und warf diesen zu Boden.

Ansätze von Panik in riesigen Fan-Massen

Die Behörde betonte allerdings, dass es sich um einen einzelnen Vorfall handelte, insgesamt sei am Mittwoch ein friedliches Miteinander unzähliger Fußballfans in Dortmund zu beobachten. Weit über 100.000 Menschen seien in der Stadt, allein 100.000 nahmen am zweistündigen Fanwalk teil.