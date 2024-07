Umfrage: Fans vor EM-Kracher gegen Spanien skeptisch

Spanien hat sich bei der EURO die Rolle als Topfavorit erarbeitet - das spiegelt sich auch in einer Umfrage wider.

Spanien hat sich bei der EURO die Rolle als Topfavorit erarbeitet - das spiegelt sich auch in einer Umfrage wider.

Die EM-Euphorie in Deutschland ist groß, der Respekt vor Topfavorit Spanien offenbar noch größer. 43 Prozent der Deutschen glauben laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Nachrichtenportal watson an einen spanischen Sieg im Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV).