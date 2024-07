"Uns egal": Englands Held will dem König nichts versprechen

Englands Last-Minute-Torheld Ollie Watkins will König Charles für das EM-Endspiel nichts versprechen. „Auch wenn es das Spiel spannender macht, denke ich, dass es uns persönlich egal ist, wie wir gewinnen oder ein Tor erzielen, solange der Ball im Netz landet“, sagte der Angreifer von Aston Villa am Freitag bei der Pressekonferenz.

Der britische Monarch hatte sich nach dem dramatischen Finaleinzug der Three Lions gegen die Niederlande (2:1) für das Endspiel in Berlin gegen Spanien (Sonntag, 21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) ein weniger aufreibendes Spiel gewünscht. „Wenn ich Sie ermutigen darf, den Sieg zu erringen, bevor ein Wundertor in letzter Minute oder ein weiteres Elfmeterdrama nötig wird, bin ich mir sicher, dass die Belastungen für den kollektiven Puls und Blutdruck der Nation erheblich gemildert würden“, hatte Charles in einem Brief an die Mannschaft geschrieben.