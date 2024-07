"Unvergesslich": Gelsenkirchens EM-Bilanz positiv

Rund um das Duell zwischen England und Serben hatten zunächst Krawalle durch Anhänger des Balkan-Teams sowie nach Spielschluss zu wenige Transportmittel für die Fans der Heimat von Zweitligist Schalke 04 Negativschlagzeilen eingebrockt. Enttäuschte britische Fans stempelten die Stadt außerdem im Vergleich mit anderen EM-Spielorten in den Sozialen Medien als "Drecksloch" ab. In weiteren Vorrundenbegegnungen trafen in Gelsenkirchen auch Spanien und Titelverteidiger Italien sowie Portugal und Georgien und in einem Achtelfinale erneut England sowie die Slowakei aufeinander.