War das nicht vorher Handspiel? Kane-Elfmeter in neuem Licht!

Nächste Stufe in der Elfmeter-Diskussion! Während die Experten schon über die eigentliche Foulspiel-Szene diskutieren, in der Bayern-Stürmer Harry Kane von Denzel Dumfries im gegnerischen Sechszehner am Fuß getroffen wurde, enthüllt ein Ex-FIFA-Schiedsrichter jetzt, dass vor dem vermeintlichen Foulspiel ein Handspiel von einem England-Star vorlag.