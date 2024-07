Wegen Trump: ARD ändert Programm zum EM-Finale

Wegen Trump: ARD unterbricht Übertragung

Stattdessen strahlt der Sender „Brennpunkt: Attentat auf Donald Trump“ aus. Das kündigte die ARD am Sonntagnachmittag auf X an. Trump war in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung durch Schüsse verletzt worden. Ein Zuschauer wurde dabei getötet und zwei weitere verletzt. Trump selbst erlitt einen Streifschuss am linken Ohr.