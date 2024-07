EM 2024: Kuriose Szene um Spanien-Stars Yamal und Williams

In der Schlussphase des Spiels in Köln beseitigte er mit dem Tor zum 3:1 (75.) die letzten Zweifel am Weiterkommen. Yamal dagegen wartet noch auf seinen ersten Treffer bei der EM. Aber, sagte der 16-Jährige, diesen habe er sich für das Viertelfinale gegen Deutschland am Freitag (18.00 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart aufgespart.