Zukunft von Thomas Müller? Toni Kroos mit steiler These

Toni Kroos sieht Thomas Müller nach der aktiven Karriere auf der Bank sitzen. „Ich glaube, dass er Trainer wird, weil er das Spiel versteht und weil er Bock auf Fußball und Erfolg hat“, sagte Kroos vor dem EM-Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart gegen Spanien in einem DFB-Video, in dem er gemeinsam mit Müller interviewt wird.