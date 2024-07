Zum 17. Geburtstag: Yamal wünscht sich EM-Titel

Am Samstag feierte Spaniens Shootingstar Lamine Yamal seinen 17. Geburtstag. Sein Wunsch: Der EM-Titel mit Spanien.

Spaniens Wunderkind Lamine Yamal stört sich an Vergleichen mit Lionel Messi. "Sich mit dem besten Spieler der Geschichte zu messen, hilft einem nicht weiter. Ich werde nie so werden wie er", sagte Yamal, der am Samstag seinen 17. Geburtstag feierte, der Sportzeitung Marca: "Ich versuche, Lamine zu sein."