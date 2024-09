Keine Finanzierung: Belfast als EM-Gastgeber 2028 vor dem Aus

Es bestehe ein „erhebliches Risiko“, dass das Stadion in Nordirland „nicht rechtzeitig“ gebaut werden könnte.

Es bestehe ein „erhebliches Risiko“, dass das Stadion in Nordirland „nicht rechtzeitig“ gebaut werden könnte.

Nordirland steht als Co-Gastgeber der Fußball-EM 2028 neben England, Wales, Schottland und Irland vor dem Aus. Die britische Regierung teilte am Freitag mit, dass sie keine finanziellen Mittel zum Umbau des Casement Park in der nordirischen Hauptstadt Belfast bis zu dem Turnier in vier Jahren bereitstellen werde. Es bestehe ein „erhebliches Risiko“, dass das Stadion „nicht rechtzeitig“ gebaut werden könnte.