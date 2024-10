"Mamma mia": Cucurella offenbart Gedanken nach Handspiel

Das Handspiel von Marc Cucurella löste eine riesige Diskussion aus. Nun gibt der Spanier selbst Einblicke in seine unmittelbaren Gedanken.

Der spanische Nationalspieler Marc Cucurella hat seine unmittelbaren Gedanken nach dem viel diskutierten Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland offenbart. „Mamma mia, was für ein Schreck. Ich machte mir in die Hose, schaute den Schiedsrichter an und sah, dass er sich sicher war: ‚Kein Elfmeter!‘“, beschrieb der 26 Jahre alte Verteidiger im Interview mit der Gazzetta dello Sport die entscheidenden Momente, als ganz Fußball-Deutschland einen Strafstoß gefordert hatte.