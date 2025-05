EURO 2028: Gastgeber müssen in die Qualifikation

Alle vier Gastgeber der Fußball-EM 2028 müssen durch die Qualifikation, mindestens zwei sind beim Turnier dabei. Das entschied das Exekutivkomitee der UEFA am Mittwoch im Vorfeld des Europa-League-Finales in Bilbao. In insgesamt neun Städten in England, Schottland, Wales und Irland wird bei der Endrunde in drei Jahren gespielt, 24 Teilnehmer sind dabei.