EM 2028: Start in Wales, Finale in Wembley

SID 12.11.2025 • 22:09 Uhr Die Organisatoren der Fußball-EM 2028 geben den Zeitplan und die genauen Spielorte bekannt.

Auftakt in Wales, Finale in Wembley: Die Organisatoren der nächsten Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland haben den Spielplan auf dem Weg zum Titel bekannt gegeben. Der erste Anstoß erfolgt am 9. Juni im Nationalstadion von Wales, genau einen Monat später wird im Londoner Wembley-Stadion um 18.00 Uhr (MESZ) der Nachfolger von Titelverteidiger Spanien gesucht. Auch die beiden Halbfinal-Duelle steigen in dem englischen Fußball-Tempel.

Insgesamt findet das Turnier in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland statt. Für die 51 Spiele gibt es drei Anstoßzeiten: 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr (MESZ). Die Auslosung für die Qualifikation für die nächste EURO steigt am 6. Dezember 2026 in Belfast/Nordirland.