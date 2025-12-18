Ohne DFB: DAZN überträgt EM-Qualifikationsspiele

SID 18.12.2025 • 18:12 Uhr Das im Sommer auslaufende Rechtepaket umfasste die europäischen Qualifikationsspiele zur WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien 2028 werden alle Qualifikationsspiele ohne Beteiligung der DFB-Elf in Deutschland live von DAZN übertragen. Wie der Streamingdienst am Donnerstag bekannt gab, wurde der zur WM im kommenden Jahr auslaufende Rechtevertrag mit der UEFA, der auch alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung beinhaltet, um zwei Jahre verlängert.

Zusätzlich sollen weiter ausgewählte internationale Freundschaftsspiele bei DAZN zu sehen sein. Der Vertrag gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Live-Übertragungen von Spielen der Nationalmannschaften des jeweiligen Heimatmarktes sind dabei in jedem der drei Länder ausgeschlossen.