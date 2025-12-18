Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
EM 2024
EM 2024
NEWS
VIDEOS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
EM 2024>

Ohne DFB: DAZN übertragt EM-Qualifikationsspiele

Ohne DFB: DAZN übertragt EM-Qualifikationsspiele

Das im Sommer auslaufende Rechtepaket umfasste die europäischen Qualifikationsspiele zur WM in den USA, Kanada und Mexiko. 
DAZN zeigt weiter die Qualifikationsspiele in Europa
DAZN zeigt weiter die Qualifikationsspiele in Europa
© AFP/SID/TOM GOYVAERTS
Das im Sommer auslaufende Rechtepaket umfasste die europäischen Qualifikationsspiele zur WM in den USA, Kanada und Mexiko. 

Auf dem Weg zur Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien 2028 werden alle Qualifikationsspiele ohne Beteiligung der DFB-Elf in Deutschland live von DAZN übertragen. Wie der Streamingdienst am Donnerstag bekannt gab, wurde der zur WM im kommenden Jahr auslaufende Rechtevertrag mit der UEFA, der auch alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung beinhaltet, um zwei Jahre verlängert.

Zusätzlich sollen weiter ausgewählte internationale Freundschaftsspiele bei DAZN zu sehen sein. Der Vertrag gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Live-Übertragungen von Spielen der Nationalmannschaften des jeweiligen Heimatmarktes sind dabei in jedem der drei Länder ausgeschlossen.

Die EM-Qualifikation beginnt im März 2027. Die Gruppenphase endet im November des selben Jahres, die Play-offs folgen im März 2028. Die nächste Spielzeit der Nations League beginnt im September 2026, die Finals werden im darauffolgenden Juni ausgetragen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite