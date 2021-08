Europa League: SPORT1 zeigt Playoff-Rückspiel von Özil und Fenerbahce live

Jetzt will das Team von Trainer Vitor Pereira auch in Europa erfolgreich sein. In der SüperLig stand für die Mannschaft aus Istanbul in der Vorsaison Platz 3, nun geht es darum, den Einzug in die Gruppenphase der Europa League zu sichern. Der Gegner aus Finnlands Hauptstadt Helsinki qualifizierte sich für die Playoffs, indem der Klub in der Runde zuvor gegen Neftci Baku aus Aserbaidschan die Oberhand behielt.