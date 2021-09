AS Monaco: Niko Kovac stärkt Alexander Nübel den Rücken

Doch Trainer Niko Kovac setzt auf Nübel. Nur einmal stand der gebürtiger Paderborner nicht im Monaco-Tor, damals plagten ihn allerdings Magenprobleme. Auch beim Auftakt in die Europa-League-Saison am Donnerstagabend gegen Sturm Graz (Europa League: AS Monaco - Sturm Graz, 21 Uhr im LIVETICKER) wird Nübel im Tor stehen, das machte Kovac unmissverständlich klar.