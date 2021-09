Celtic Glasgow in der Krise: Gelingt in der Europa League gegen Bayer Leverkusen die Wende?

Dazu habe Celtic in Ange Postecoglou „einen neuen Trainer, der bis auf eine kurze Zeit in Griechenland nur in Australien und Japan gearbeitet hat“, weiß Hinkel. „Es braucht dann wahrscheinlich schon ein wenig Zeit, sich in einer neuen Liga zurechtzufinden - bis die Ideen so richtig greifen. Ich bin mir aber sicher, dass Celtic am Ende trotzdem mindestens auf Platz 2 einlaufen wird.“