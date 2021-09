Eintracht Frankfurt: Warum Glasner gegen Fenerbahce nicht auf der Bank sitzt

Nach dem zweiten Mal, beim Achtelfinale am 5. August in Donezk, gab es eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro für die Niedersachsen plus eine Sperre auf Bewährung für den Trainer. Diese wurde nach dem Vergehen bei der Partie gegen Athen einkassiert. Der Coach muss seine Sperre daher beim ersten Frankfurter Europapokalauftritt nach über einem Jahr absitzen.