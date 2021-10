Europa League: Sevilla - Leverkusen, Frankfurt - Piräus LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Ausgangslage für Frankfurt ist ganz ähnlich. Doch am Main drückt nicht nur der jüngste Rückschlag gegen Hertha (1:2) auf die Europacup-Stimmung vor dem Duell mit Olympiakos Piräus - die Euphorie nach dem Sieg in München ist längst verflogen. Auf internationaler Bühne ist die nächste Runde mit vier Punkten zwar im Blick, vor allem in der Liga agiert die Mannschaft aber teilweise planlos.