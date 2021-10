Europa League: Patson Daka wandelt auf den Spuren von Erling Haaland

Daka, der seinen Vater früh verloren hat, weiß ganz genau, wo das Tor steht. In der vergangenen Saison traf er unter Coach Jesse Marsch in 28 Spielen 27 Mal für Salzburg, ersetzte dort im Januar 2020 Erling Haaland und verhalf Red Bull Salzburg zum vierten Meistertitel in Folge. Zudem wurde er zum Spieler der Saison in der österreichischen Bundesliga gewählt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)