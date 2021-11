Europa League: So wild verlief der Abend beim Spiel von Eintracht Frankfurt

Die Partie plätscherte beim Stand von 1:1 vor sich dahin, beide Mannschaften kamen kaum zu konstruktiven Angriffen. Aber just in dem Zeitpunkt, als die Eintracht erstmals nach langer Zeit wieder tief in der gegnerischen Hälfte auftauchte, unterbrachen ausgerechnet die eigenen Fans einen vielversprechenden Versuch.