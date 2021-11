Frankfurt gegen Antwerpen ohne Hinteregger

Der Österreicher stehe nach seinem Schlag auf den Fuß auch im Heimspiel gegen Royal Antwerpen „nicht zur Verfügung“, teilte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz mit. Hinteregger hatte bereits am Sonntag beim 2:0 in Freiburg gefehlt, am Mittwoch absolvierte er abseits des Teams lediglich eine individuelle Einheit.