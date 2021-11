Frankfurt hadert mit vergebenem Matchball: „Ein bisschen ärgerlich“

Auch Trainer Oliver Glasner hätte den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Achtelfinaleinzug gerne schon am vorletzten Spieltag klargemacht. "Aber ich bin schon mit der Leistung der Mannschaft einverstanden. Es ist alles ok. Ich bin auch einer, der den Sieg unbedingt wollte. Aber dann machen wir es halt in Istanbul fix", sagte der 47-Jährige: "Es ist so, wie es ist."