Kostic und Hrustic fehlen Eintracht in Piräus

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Spiel bei Olympiakos Piräus auf seinen "leicht angeschlagenen" Starspieler Filip Kostic verzichten. Der Serbe fehlte am Mittwochmorgen bereits im Abschlusstraining und trat anschließend die Reise nach Athen nicht mit an. Wie die Eintracht mitteilte, hatte der Flügelspieler während der Dienstagseinheit einen "Schlag" abbekommen.