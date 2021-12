Europa League: Fenerbahce - Eintracht Frankfurt 1:1, Sow trifft und sichert Gruppensieg

Das Team von Trainer Oliver Glasner kam beim Vorrundenfinale gegen den ohne Mesut Özil in der Startelf angetretenen türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul zu einem 1:1 (1:1) und sicherte den seit dieser Saison in der Europa League so bedeutsamen ersten Gruppenplatz ab. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)