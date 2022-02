Europa League: BVB und RB Leipzig heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli und den sechs Punkten Rückstand in der Bundesliga auf Spitzenreiter Bayern München hat sich der BVB den Sieg in der Europa League zum Ziel gemacht. Die Rangers stehen derzeit auf Platz zwei der Scottish Premiership hinter dem Rivalen Celtic und könnten vor allem zuhause ein unangenehmer Gegner werden. Dortmund geht dennoch als Favorit in die Runde - Superstar Erling Haaland fällt allerdings weiterhin aus.