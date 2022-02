Europa League: Orkan-Warnung! BVB-Spiel gegen Glasgow auf der Kippe?

Am Donnerstag wollen die Dortmunder den Grundstein für das Weiterkommen in den Playoffs legen. Nach dem bitteren Aus in DFB-Pokal und Champions League haben die Klub-Bosse den Europa-League-Titel als Ziel ausgerufen. Trainer Marco Rose sagt dazu auf SPORT1-Nachfrage: „Unsere Ambitionen in Dortmund sind groß. Wenn wir irgendwo ausscheiden, fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Wir haben hohe Ansprüche und wollen gegen Glasgow weiterkommen. Dann sehen wir weiter.“