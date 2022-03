Europa League, Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada muss viel Kritik einstecken

In dem Moment, als die Partie bei Hertha noch einmal spannend hätte werden können, nahm Daichi Kamada das Heft des Handelns in die Hand. Der Japaner in Diensten von Eintracht Frankfurt führte den Ball gewohnt elegant durch das Mittelfeld und setzte Rafael Borré in Szene, der zum 4:1 vollendete. Der Deckel war drauf auf einer einseitigen Begegnung, die Hessen gingen als Sieger vom Platz.